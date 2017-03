Unionistas vencem eleição na Irlanda do Norte

Belfast

O Partido Unionista Democrático (DUP) venceu - com uma pequena vantagem - as eleições antecipadas na Irlanda do Norte, segundo resultados definitivos divulgados na madrugada deste sábado.

O DUP, que defende a permanência na Grã-Bretanha, obteve 28 das 90 cadeiras da Assembleia regional, contra 27 para o Sinn Fein, partidário de uma reunificação da Irlanda.

A partir de agora, os dois principais partidos políticos norte-irlandeses terão três semanas para alcançar um acordo de coalizão.

Mas os analistas preveem o fracasso das negociações, o que aproximaria a suspensão da autonomia e um governo da região a partir de Londres, algo que não acontece há 10 anos.

Neste caso, o ministro britânico para a Irlanda do Norte, James Brokenshire, suspenderia a autonomia para administrar a província como durante os "troubles", ou os anos de desordem, como são conhecidas as três décadas de conflito que terminaram com o acordo de paz.

O Partido Unionista e o republicano Sinn Fein integravam o governo, mas em janeiro o vice-primeiro-ministro regional e integrante do Sinn Fein Martin McGuinness abandonou a coalizão afirmando que não podia continuar trabalhando com a primeira-ministra Arlene Foster, do DUP.

McGuinness renunciou sob suspeitas de corrupção em torno de um programa para promover a calefação não poluente que teve um sobrecusto milionário e que foi elaborado por Foster quando era ministra da Economia regional.

O escândalo de corrupção se somou ao ambiente ruim criado pelo Brexit e atingiu em cheio o governo de união entre protestantes pró-britânicos e católicos pró-irlandeses, resultado dos Acordos de Paz da Sexta-Feira Santa de 1998 que acabaram com décadas de violência religiosa.

