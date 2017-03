Vendas de veículos aumentarão entre 2% e 3% em 2017

Genebra

As vendas de veículos em todo o mundo continuarão aumentando em 2017, entre 2% e 3%, mas a um ritmo menor que em 2016, de acordo com as previsões da Organização Internacional de Construtores de Automóveis (OICA).

A organização prevê que o total de vendas alcançará 96 milhões de veículos, incluindo 85 milhões de carros (aumento de 3% na comparação com o ano anterior).

Em 2016, as vendas a nível global aumentaram 4,7%, com 93,9 milhões de unidades, e a produção foi de 95 milhões de veículos (+4,5%), de acordo com os números divulgados pela OICA em Genebra, onde acontece o Salão do Automóvel.

Por regiões, as vendas aumentaram na Ásia e Oriente Médio (quase 8%), na Europa (3%) e América do Norte (1,5%), mas registraram queda na América Central e do Sul (-10,2%) e na África (-15%).

Matthias Wissmann, presidente da OICA, organização que reúne 39 federações de montadoras, insistiu na importância do live comércio ante a guinada protecionista dos Estados Unidos com a presidência de Donald Trump e as consequências do Brexit.

"O acesso ao mercado e a retirada de barreiras comerciais são de importância crucial para o crescimento mundial", disse.

* AFP