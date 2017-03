Pequim

As vendas no varejo desaceleraram na China nos meses de janeiro e fevereiro, crescendo a 9,5% em ritmo anual, revelaram as autoridades em Pequim nesta terça-feira.

Já a produção industrial subiu para 6,3% nos primeiros meses de 2017, levemente acima das previsões dos analistas consultados pela Bloomberg News, que antecipavam um aumento de 6,2%.

bur/dma/lr