Veneno de aranha pode ajudar vítimas de derrame cerebral

Sydney

Uma proteína extraída do veneno de uma aranha pode minimizar os efeitos dos danos provocados por um acidente vascular cerebral (AVC), disseram cientistas australianos na terça-feira.

"A pequena proteína que descobrimos, Hi1a, bloqueia os canais de íons sensíveis ao ácido (ASIC) no cérebro, que são os principais responsáveis pelos danos cerebrais após o AVC", disse o professor Glenn King, do Instituto de Biociência Molecular da Universidade de Queensland, na Austrália.

"Acreditamos ter encontrado pela primeira vez uma maneira de minimizar os efeitos devastadores" de um AVC, acrescentou King, após injetar uma versão sintética da proteína em ratos.

A descoberta foi publicada na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

O AVC, também chamado de derrame cerebral, provoca a morte de seis milhões de pessoas a cada ano, e deixa cinco milhões de sobreviventes com sequelas permanentes.

"Essa descoberta nos ajudará a dar perspectivas mais favoráveis aos sobreviventes de um AVC, diminuindo os danos cerebrais e as sequelas devastadoras que provoca", afirma King.

"Um dos aspectos mais promissores dessa proteína é que ela oferece níveis excepcionais de proteção por oito horas após o início do acidente vascular cerebral, o que é uma janela notavelmente longa de oportunidade de tratamento", disse.

Essa proteína também oferece certo grau de proteção às regiões centrais do cérebro, as mais afetadas pela falta de oxigênio em consequência do derrame.

"Agora estamos trabalhando para reunir o valor necessário para financiar ensaios clínicos e poder comercializar rapidamente esse tratamento promissor", contou King.

* AFP