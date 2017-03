Wall Street abre em leve baixa

Nova York

Wall Street abriu em leve baixa, em um contexto de incertezas sobre a política do presidente Donald Trump e a redução dos preços de petróleo.

O Dow Jones perdia 0,14% e o Nasdaq 0,06%.

Wall Street fechou em baixa na terça-feira em meio a crescentes dúvidas sobre a perspectiva da agenda do presidente americano Donald Trump, a dois dias de uma votação no Congresso sobre a reforma do sistema nacional de atenção médica

O índice industrial Dow Jones caiu 1,4%, a 20.668,01 unidades, o tecnológico Nasdaq recuou 1,83%, a 5.793,83 unidades, e o S&P 500 teve queda de 1,24%, a 2.344,02 unidades.

