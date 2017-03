Wall Street fecha em baixa com as dúvidas sobre a agenda legislativa de Trump

Nova York

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira em meio a crescentes dúvidas sobre a perspectiva da agenda do presidente americano Donald Trump, a dois dias de uma votação no Congresso sobre a reforma do sistema nacional de atenção médica

O índice industrial Dow Jones caiu 1,4%, a 20.668,01 unidades, o tecnológico Nasdaq recuou 1,83%, a 5.793,83 unidades, e o S&P 500 teve queda de 1,24%, a 2.344,02 unidades.

Os índices financeiros tiveram as maiores quedas do ano enquanto Trump se dirigia ao Capitólio para pressionar os legisladores antes de uma votação da Câmara de Representantes, na quinta-feira, sobre a reforma do sistema de saúde promovida pelo presidente.

Os analistas disseram que a queda dos preços do petróleo também influenciou sobre as ações.

No mercado de títulos, às 20H50 GMT, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu para 2,415% contra 2,463% de segunda-feira e o dos bônus a 30 anos caiu para 3,032%, contra 3,076% da véspera.

