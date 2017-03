Wall Street fecha perto do equilíbrio

Nova York

Wall Street fechou quase estável nesta quinta-feira depois que o petróleo caiu para menos de 50 dólares pela primeira vez desde dezembro e na véspera de os Estados Unidos divulgarem seu relatório mensal de emprego.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,01%, a 20.858,19 unidades; o tecnológico Nasdaq subiu 0,02%, a 5.838,81 unidades, e o S&P 500 recuou 0,08%, a 2.364,87 unidades.

As ações tiveram um fraco desempenho com os investidores pendentes de dados de emprego nos EUA. Os analistas calculam que em fevereiro foram criados 188.000 postos de trabalho, mas alguns esperam uma quantidade maior.

O relatório chegará a somente três dias antes de o Federal Reserve iniciar sua reunião de política monetária.

"A semana do relatório de emprego normalmente é bastante tranquila e essa é em particular porque há uma probabilidade muito alta de que o Fed aumente os juros na semana que vem", disse Chris Low, economista-chefe da FTN Financial.

No mercado de títulos, às 21H20 GMT o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos subiu 2,597% contra 2,554% de quarta-feira e o dos bônus a 30 anos subiu para 3,185% de 3,146% da sessão anterior.

jmb/hs/gm /ja/cc