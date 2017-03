Wall Street fecha sem direção definida em sessão calma

Nova York

Wall Street fechou sem direção definida nesta quarta-feira, refletindo as incertezas geradas pelo início do processo de ruptura da Grã Bretanha com a UE (Brexit).

O índice industrial Dow Jones caiu 0,20%, a 20.659,32 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,38%, a 5.897,55 unidades. O S&P 500 também teve alta, de 0,11%, a 2.361,13 unidades.

As ações das companhias do sector de energia subiram, acompanhando a alta do mercado de petróleo.

Fora isso, o mercado teve relativamente poucas informações para definir uma tendência clara. Analistas mencionaram que, embora fosse previsível, o início do Brexit suscitou preocupações.

No mercado de títulos, às 20H30 GMT o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu para 2,379% contra 2,416% de terça-feira e o rendimento dos bônus a 30 anos foi de 2,986%, contra 3,012% da véspera.

