Wall Street recua na estreia do Snap na Bolsa

Wall Street caiu ligeiramente, nesta quinta-feira (2), por fraquezas nos setores de energia e bancário, enquanto a rede social Snapchat teve uma bem-sucedida estreia no mercado.

O índice industrial Dow Jones cedeu 0,53%, situando-se nas 21.002,927 unidades; o Nasdaq caiu 0,73%, nas 5.861,22 unidades; e o S&P 500 perdeu 0,59%, nos 2.381,92 pontos.

Analistas disseram que o recuo era previsível após os fortes ganhos de mais de 1% de quarta-feira e que deixaram os três índices em níveis recordes.

"Muito está relacionado com o movimento de ontem", disse Bill Lynch, da Hinsdale Associates.

"É um mero caso de realização de lucros", explicou.

Os valores das companhias de energia caíram com a forte queda no valor do petróleo. No setor bancário, depois de avançaram 3% na quarta-feira, os grandes bancos - como JPMorgan Chase e Bank of America - perderam mais de 1%.

Snap, dona do aplicativo de mensagens instantâneas Snapchat, subiu 44%, depois de ganhar US$ 3,4 bilhões. A ação da empresa terminou a US$ 24,48, valor bem superior ao preço inicial de US$ 17.

O mercado de títulos recuava. Às 18h30 (horário de Brasília), o rendimento dos bônus do Tesouro subia a 2,481% contra os 2,456% de quarta-feira, e o dos bônus para 30 anos aumentava para 3,075%, contra os 3,058% anteriores.

