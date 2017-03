Wawrinka elimina argentino Zeballos em Miami

Miami

O suíço Stan Wawrinka, cabeça de chave número 1, eliminou neste sábado o argentino Horacio Zeballos e avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Miami.

Wawrinka, que se tornou o principal cabeça de chave do torneio devido às ausência por lesão do escocês Andy Murray e do sérvio Novak Djokovic, números 1 e 2 do mundo, respectivamente, superou Zeballos em dois sets, 6-3, 6-4.

O suíço se classificou à próxima fase para enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Feliciano López (N.31) e o tunisiano Malek Jaziri, que na estreia eliminou o ucraniano Alexandr Dolgopolov.

- Resultados deste sábado no Masters 1000 de Miami:

Simples masculino (2ªrodada):

Stan Wawrinka (SUI/N.1) x Horacio Zeballos (ARG) 6-3, 6-4

Diego Schwartzman (ARG) x David Ferrer (ESP/N.27) 6-2, 6-3

David Goffin (BEL/N.8) x Darian King (BAR) 7-5, 6-1

Tomas Berdych (RTC/N.10) x Andrey Rublev (RUS) 6-3, 6-2

Gilles Muller (LUX/N.24) x Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/3), 7-6 (7/1)

meh/ol/am