Britânica Konta vence dinamarquesa Wozniacki e é campeã em Miami

Miami

A britânica Johanna Konta, décima cabeça de chave, venceu neste sábado a dinamarquesa Caroline Wozniacki (N.12) na final do Premier de Miami.

Konta venceu Wozniacki por 6-4, 6-3, um resultado que a colocará na 7ª colocação do ranking WTA.

A britânica embolsou também a premiação de 1.175.505 dólares.

Um primeiro set parelho acabou terminando em vitória de Konta por 6-4, mas Wozniacki, ex-número 1 do mundo, teve chances de vencer a parcial.

No quinto game da partida, Konta conseguiu quebrar o saque da adversária para abrir 4-2, mas Wozniacki se recuperou e empatou novamente em 4-4. A dinamarquesa, porém, voltou a ter o saque quebrado, o que definiu a parcial a favor da britânica.

Confiante com a vantagem no placar, Konta seguiu melhor na partida e teve mais facilidade no segundo set para superar Wozniacki.

Konta se tornou a primeira britânica a chegar a uma final de um Premier de Miami.

meh/ma/am