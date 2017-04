FOTOS: imagens mostram caos após explosão em metrô na Rússia

Galeria

AFP e Zero Hora

Por: AFP e Zero Hora

Poucos dias depois do atentado terrorista que chocou Londres, uma das principais cidades russas trabalha com a hipótese de ato terrorista. Por volta das 15h local (10h no horário de Brasília), o metrô de São Petesburgo foi atingido por explosões que mataram pelo menos dez pessoas e feriram outras 20.

O presidente Vladimir Putin, que se encontrava em São Petesburgo para participar em um encontro com jornalistas, foi informado da situação:

— Estudamos todas as possibilidades: acidental, criminal e, principalmente, um ato de caráter terrorista — disse.