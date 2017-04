Marinha uruguaia aponta indícios de naufrágio de navio sul-coreano

Mundo

A Marinha do Uruguai informou, neste sábado, que há indícios de naufrágio de um navio cargueiro sul-coreano. Os sinais foram encontrados por navios mercantes, 3,7 quilômetros a leste do porto de Montevidéu. Denominado Stella Daisy, o cargueiro teria 24 tripulantes a bordo.



"Durante a noite, um navio visualizou manchas de combustível e resíduos, além de sentir um forte odor de combustível, o que dá indícios de que o navio acidentado tenha afundado", assinala um comunicado da Marinha.

Há quatro navios mercantes na área realizando a busca, sob a coordenação da Marinha uruguaia, já que o barco se encontra na jurisdição de busca e resgate do Uruguai. O chamado de emergência do Stella Daisy, navio com mais de 260 mil toneladas, foi feito às 11h30min locais.

Um total de 24 tripulantes estavam na embarcação: oito sul-coreanos e 16 filipinos, segundo informação das autoridades coreanas. "A Marinha uruguaia coordenou para que quatro navios mercantes fossem à zona", explicou o porta-voz do órgão, Gastón Jaunsolo.



A agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando fontes do governo da Coreia do Sul, informou que um bote salva-vidas com duas pessoas a bordo foi encontrado. Elas podem ser parte da tripulação do barco desaparecido — dado que tentam confirmar.