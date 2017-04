Milhares marcham na Colômbia contra Santos liderados por Uribe

Bogota

Milhares de pessoas marcharam neste sábado na Colômbia contra o governo de Juan Manuel Santos, em um protesto liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe e setores conservadores contrários ao processo de paz.

Com gritos e cartazes de "Fora Santos" e "Defendamos a democracia", os manifestantes se reuniram em ruas das principais cidades do país, e também no exterior, como em Nova York e Miami, para pedir a renúncia do presidente, Nobel da Paz por seus esforços para acabar com meio século de conflito armado.

Os protestos, convocados sob o lema "contra a corrupção", foram lideradas pelo senador e ex-presidente Uribe, líder do partido de direita Centro Democrático, opositor de Santos e do acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc, marxistas), assinado em novembro.

Uribe se opõe ao pacto porque afirma que este garante "impunidade total" aos guerrilheiros responsáveis por delitos graves.

Os manifestantes também fizeram um chamado contra a corrupção, especialmente pelos supostos pagamentos de propinas da construtora Odebrecht às campanhas presidenciais de Santos, eleito em 2010 para um período de quatro anos e reeleito em 2014.

Um deslizamento de terra maciço no município de Mocoa, no sul do país, deixou neste sábado mais de 200 mortos e centenas de feridos e desaparecidos, após as fortes chuvas que afetam a região andina.

raa/ad/ja/db