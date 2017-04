Mudanças climáticas causam "resultados tremendos" como deslizamento na Colômbia (ONU)

Bogota

As mudanças climáticas provocam "resultados tremendos" nos desastres naturais, como o deslizamento de terra no sul da Colômbia que matou mais de 200 pessoas, e as emergências por fortes chuvas no Equador e no Peru, disse neste sábado um responsável das Nações Unidas.

As "mudanças climáticas estão gerando umas dinâmicas e vemos os resultados tremendos desde o ponto de vista da intensidade, da frequência e da magnitude destes efeitos naturais, como o que acabamos de ver agora em Mocoa", afirmou à AFP Martín Santiago, chefe da ONU para a Colômbia.

Um deslizamento de terra maciço no município colombiano de Mocoa deixou neste sábado mais de 200 mortos e centenas de feridos e desaparecidos.

A "natureza e a magnitude do evento, a catástrofe, a tragédia, é tremenda", disse o diplomata, assegurando que a zona afetada sofrerá "impactos" a curto, médio e longo prazo pela sua "vulnerabilidade" e "pobreza".

raa/ad/fj/db