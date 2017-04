Trump rouba a cena no Dia da Mentira em Nova York

Estados Unidos

Com máscaras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e caminhando atrás de um boneco do magnata indo ao banheiro, dezenas de pessoas desfilaram neste sábado por Nova York pelo Dia da Mentira (April Fools' Day), celebrado todo 1º de abril.



– Donald Trump foi escolhido o "Rei dos Idiotas" de forma unânime este ano – disse à AFP o organizador do desfile, o artista Joey Skaggs.

Realizado a cada ano e chegando a sua 32ª edição, o desfile tradicionalmente zomba de figuras públicas – no ano passado o líder norte-coreano Kim Jong-Un foi o escolhido.



Os participantes, em sua maioria usando máscaras com o rosto do magnata imobiliário, desfilaram atrás de uma grande cabine de madeira onde estava o boneco de Trump sentado em um vaso sanitário com a porta coberta de recortes de jornal com fotos de suas duas ex-esposas, e de sua atual companheira posando para fotos com pouca roupa.

– Temos de aproveitar cada oportunidade que temos para mostrar nosso sentimento sobre o idiota que temos na Casa Branca – disse Judy, uma artista de 55 anos, que não quis dar seu sobrenome.