Vídeo mostra ativista sendo morto por policiais após protestos no Paraguai

Mundo

Um vídeo divulgado neste sábado mostra o momento em que os policiais paraguaios invadiram a sede do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), na capital Assunção, e matam o líder ativista, Rodrigo Quintana, com um tiro na cabeça. Nas imagens, é possível ver que os guardas entraram no prédio atirando. Aos 37 segundos, o jovem aparece caído no chão.

Leia mais:

Violência no Paraguai por reeleição deixa um morto e 30 feridos

Revolta por aprovação de reeleição: entenda o que está acontecendo no Paraguai

Senado do Paraguai aprova reeleição e manifestantes põem fogo no Congresso



O grupo protestava contra uma emenda constitucional que busca permitir a reeleição presidencial. Na sexta-feira, o Senado do Paraguai aprovou a emenda o que provocou uma forte reação de partidários da oposição, que invadiram o prédio do Congresso, saquearam gabinetes de congressistas favoráveis à emenda, e atearam fogo em alguns setores do prédio.

Após a morte de Quintana, o ministro do Interior, Tadeo Rojas, e o comandante da polícia nacional, Críspulo Sotelo foram demitidos pelo presidente do Paraguai, Horacio Cartes. As autoridades responsáveis estão analisando as provas para concluir quem foi o autor do disparo.

Até agora, os confrontos violentos deixaram pelo menos 30 feridos e mais de 200 detidos.