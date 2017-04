Violência no Paraguai por reeleição deixa um morto e 30 feridos

Asunción

A morte de um opositor pelas mãos da polícia aumentou neste sábado a tensão no Paraguai após violentos confrontos que deixaram 30 feridos e mais de 200 detidos motivados por uma emenda constitucional que busca permitir a reeleição presidencial.

O presidente conservador, Horacio Cartes, responsabilizou pelos fatos "um grupo de paraguaios metidos na política e nos meios de comunicação para conseguir o objetivo de destruir a democracia e a estabilidade política e econômica".

Os confrontos iniciados na tarde desta sexta-feira causaram danos ao Congresso por furiosos manifestantes opositores, que derrubaram grades, portões, quebraram janelas e atearam fogo a várias partes do edifício.

Entre os feridos pelo impacto das balas de borracha está o próprio presidente do Congresso, o opositor Roberto Acevedo; o titular do Partido Liberal, Efraín Alegre; e o deputado liberal Edgar Acosta, atingido na boca por um projétil.

O presidente da Juventude Liberal, Rodrigo Quintana, 25 anos, morreu com o impacto de uma bala na cabeça depois da violenta entrada da polícia na sede deste grupo político durante a madrugada.

Enquanto isso, 211 pessoas foram detidas, entre elas menores de idade, que ficaram alojados na sede do Agrupamento Especializado da Polícia Nacional, segundo uma fonte policial.

"Vamos esclarecer totalmente o ocorrido, e os responsáveis serão colocados à disposição da Justiça", destacou el Ministério do Interior, em um comunicado.

As autoridades "investigam as circunstâncias da morte, supostamente pelas mãos de um efetivo da Polícia Nacional", que já foi preso, acrescentou.

- A votação "é inconstitucional" -

O sábado amanheceu calmo, com centenas de policiais ao redor do edifício legislativo, enquanto militares reforçaram a guarda no Palácio do Governo, a duas quadras de distância.

Uma maioria de 25 senadores, de um total de 45, aprovou nesta sexta-feira o projeto de emenda constitucional, e, neste sábado, o mesmo deveria ser ratificado pela Câmara dos Deputados, mas a sessão foi suspensa após as confusões.

A votação dos senadores que apoiam a emenda foi realizada de forma privada em um gabinete do Senado, pois o salão plenário estava ocupado por senadores do opositor Partido Liberal, dissidência do partido Colorado (do governo).

A Câmara dos Deputados, onde o governo possui ampla maioria, também deve aprovar o projeto de reforma. O passo seguinte é um chamado a um referendo pelo tribunal eleitoral em um prazo de três meses.

"Não faremos sessão no sábado. Me impressiona o que está acontecendo. Me afeta muito. Espero que a calma e a concórdia voltem", disse o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Velázquez, em uma mensagem transmitida pela televisão.

O presidente do Senado, Roberto Acevedo, afirmou que a votação de sexta-feira "é inconstitucional" e pediu à Suprema Corte de Justiça que a invalide.

- Referendo -

"Queremos que os cidadãos decidam se querem ou não a reeleição por meio de um referendo", disse a senadora Lilian Samaniego, presidente do oficialista Partido Colorado, horas antes dos confrontos.

Os opositores consideram a aprovação da emenda constitucional um "golpe parlamentar", e fizeram um pedido ao povo "para resistir com todas as formas ao nosso alcance".

O oficialismo busca abrir as portas para a reeleição, mas a oposição rejeita esta ideia e quer que seja mantido um único mandato presidencial, como determina a Constituição de 1992.

A um ano da eleição presidencial, a reforma permitiria que o atual presidente conservador, Horacio Cartes, no poder desde 2013, se candidatasse a um novo mandato, assim como o ex-presidente de esquerda Fernando Lugo, ex-bispo católico destituído após um julgamento político.

Depois da longa ditadura do general Alfredo Stroessner, a Constituição de 1992 proibiu a reeleição presidencial, a fim de proteger o Paraguai de um presidente que tentasse se agarrar ao poder.

- Vigência do "Estado de direito"-

Na noite de sexta-feira, manifestantes entraram no edifício legislativo, sob gritos de "Ditadura nunca mais", após a destruição de portões, grades e janelas, e provocaram um incêndio.

No interior do Congresso, saquearam os gabinetes dos senadores que apoiaram a emenda.

Câmeras de vigilância do Partido Liberal filmaram o momento em que um agente antidistúrbios atira em Quintana, quando ele fugia com outros ativistas.

Em seu Twitter, Cartes escreveu: "A democracia não se conquista nem se defende com violência", e ratificou a vigência do "Estado de Direito".

O presidente anunciou, ainda, a destituição do seu ministro do Interior, Tadeo Rojas, e do comandante da Polícia, delegado Críspulo Sotelo.

O ministro paraguaio das Relações Exteriores, Eladio Loizaga, assegurou que a democracia "está mais firme do que nunca" em seu país, após uma reunião de chanceleres do Mercosul em Buenos Aires que abordou a situação política da Venezuela.

hro/ml/db