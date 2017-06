Aliança anti-EI avança ao oeste de Raqa na Síria

Beirute

A aliança árabe-curda apoiada por Washington conquistou novos territórios ao oeste de Raqa e se aproximou um pouco mais do ataque final contra o principal reduto do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, de acordo com um porta-voz e uma ONG.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), que organizam desde novembro a ofensiva para reconquistar a região de Raqa, conseguiram cercar a cidade pelo norte e leste. Agora se aproximam pelo oeste.

"Começaremos em alguns dias o ataque à cidade", declarou Jihane Sheikh Ahmed, porta-voz da operação "Escudo de Eufrates".

"Este avanço vai permitir às FDS ampliar seu controle nas margens sul do Eufrates e reforçar a frente oeste de Raqa antes do início da última batalha para expulsar o EI da cidade", afirmou à AFP o diretor da ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

"Estamos perto da batalha final", completou.

De acordo com o porta-voz das FDS, o avanço pela frente oeste é parte dos últimos preparativos antes do ataque contra Raqa.

"As FDS receberam armas e material aperfeiçoado da coalizão internacional (...) para realizar a batalha de Raqa, que está muito próxima", disse Talal Sellu.

A coalizão liderada por Washington fornece às FDS armas e apoio aéreo. Também dá assistência em terra com conselheiros.

* AFP