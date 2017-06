Ariana Grande faz show em Manchester em homenagem às vítimas do terrorismo

Reino Unido

Show em homenagem às vítimas do atentado em Manchester ocorreu 24 horas após o novo ataque em Londres, no sábado

Vários artistas do pop internacional participaram, no domingo (4), de um show beneficente em Manchester, no Reino Unido, em homenagem às vítimas do atentado realizado na cidade em 22 de maio, ao final da apresentação da cantora norte-americana Ariana Grande. Intitulado One love Manchester, o show solidário ocorreu no estádio de críquete de Old Trafford apenas 24 horas depois de um novo ataque que deixou sete mortos em Londres, no sábado (3).

Segurando cartazes onde se podia ler "Para nossos anjos", o público fez um minuto de silêncio antes que Marcus Mumford, líder do grupo Mumford & Sons, iniciasse o espetáculo.

O evento teve a participação de Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, the Black Eyed Peas, Little Mix e Niall Horan, do One Direction.

Ariana Grande, que fechou o show com "Over The Rainbow", foi bastante aplaudida, sobretudo quando interpretou, junto ao Coldplay, o sucesso do Oasis transformado em hino à resistência, "Don't Look Back in Anger".

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, a cantora norte-americana, que fez duetos com outros artistas, dividiu o palco com um coral de 24 alunos de uma escola de Manchester (alguns deles estavam no show de 22 de maio) e interpretaram juntos seu sucesso "My Everything".

— Gostaria de agradecer a vocês por serem tão fortes, por estarem tão unidos, por serem tão carinhosos. Amo muito vocês — disse Ariana Grande ao público.

Após o atentato de sábado na capital britânica, onde sete pessoas morreram atropeladas por uma van e esfaqueadas, o agente de Grande, Scooter Braun, disse que o show beneficente seria mantido, "com ainda mais motivos". A apresentação já estava prevista antes do novo ataque.

"Rezando por Londres", tuitou a cantora de 23 anos. "Não devemos ter medo e devemos prestar uma homenagem aos afetados, aqui e no mundo todo, juntaremos nossas vozes e cantaremos com força", afirmou.

Praying for London ¿ — Ariana Grande (@ArianaGrande) 4 de junho de 2017

Os lucros do evento serão doados para as famílias das vítimas. As 35 mil entradas que foram colocadas à venda na quinta-feira por 40 libras (US$ 51) foram vendidas em poucos minutos. Também havia 14,2 mil entradas grátis reservadas aos que estiveram no show de 22 de maio.

As autoridades esperavam a presença de até 130 mil pessoas no domingo na zona do show e tomaram medidas adicionais de segurança.

— Aumentamos nossos recursos, com um número importante de agentes da polícia da região de Manchester e colegas de outras forças, alguns dos quais irão armados — disse o superintendente Stuart Ellison.

