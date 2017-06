Atirador e quatro vítimas morrem durante tiroteio em Orlando

Estados Unidos

Xerife do Condado de Orange chegou ao local do tiroteio e deve, em seguida, revelar à imprensa detalhes da investigação Foto: Reprodução / OCSO FL News

Pelo menos quatro pessoas morreram durante um tiroteio em Orlando, nos Estados Unidas, nesta segunda-feira (5). Conforme a rede CNN, o atirador também foi morto. A área do tiroteio fica em uma região industrial, a noroeste do centro da cidade.

Pelo Twitter, a polícia do Condado de Orange informou que situação está "contida e estável". Agentes de segurança estão reunidos em um estacionamento próximo ao local do tiroteio e, em seguida, o xerife deverá revelar detalhes da investigação à imprensa. Segundo a CNN, a polícia afirmou que não há relação do ataque com terrorismo.

Aerial images show heavy police presence after shooting at Orlando business https://t.co/B7NKuUMEnd pic.twitter.com/BqSXMR00Jo — CBS News (@CBSNews) 5 de junho de 2017

Em sua conta oficial no Twitter, a polícia local confirmou o tiroteio.

OCSO working a shooting scene. No phone calls please. All info on feed & at scene. Sheriff Demings will brief. Media staging:2530N Forsyth — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 de junho de 2017

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate. — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 de junho de 2017

OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information — OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) 5 de junho de 2017

Há quase um ano, em 12 de junho de 2016, um atirador invadiu uma boate gay, em Orlando, e abriu fogo contra os frequentadores da casa. Pelo menos 50 pessoas morreram e 53 pessoas ficaram feridas. Na época, o ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

