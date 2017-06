Londres

A polícia britânica informou nesta quarta-feira que encontrou um corpo no rio Tâmisa, a dois quilômetros do local do atentado de sábado em Londres, quando procurava o francês Xavier Thomas, desaparecido desde o ataque.

"A identificação formal ainda não aconteceu, mas a família de Thomas foi informada sobre a descoberta de um corpo", afirma a polícia em um comunicado.

* AFP