Dono da maior coleção de memorabilia do Star Wars é roubado

Los Angeles

O dono da maior coleção de memorabilia do Star Wars disse na segunda-feira que um amigo de longa data roubou dele mais de 100 itens, incluindo figuras de ação ('action figures', bonecos de plástico posáveis) raras na embalagem.

Steve Sansweet, que administra o Rancho Obi-Wan, um museu sem fins lucrativos no norte de San Francisco, disse que o roubo ocorreu ao longo de vários meses em 2015 e 2016.

"Mais de 100 itens valiosos foram roubados, a maioria deles figuras de ação vintage americanas e estrangeiras na embalagem, muitas delas peças raras e importantes", disse Sansweet em um comunicado.

Sansweet, um ex-repórter do Wall Street Journal que trabalhou durante 15 anos como chefe de relações com fãs na Lucasfilm, antes de se aposentar em 2011, identificou o suspeito como Carl Cunningham, um conhecido colecionador de Star Wars e construtor de androides R2D2 (personagem da saga) de Marietta, na Geórgia.

Um porta-voz do escritório do xerife do condado de Sonoma confirmou à AFP que Cunningham foi acusado de roubo no dia 13 de março.

O sargento Spencer Crum disse que Cunningham visitou Sansweet três vezes no ano passado "e teve acesso ao museu de Sansweet enquanto ele voluntariamente tirava pó das peças e fazia o trabalho de limpeza ao redor do museu".

Crum disse que os itens roubados foram estimados em US$ 153.000.

O roubo se tornou conhecido depois que um grande colecionador e proprietário de vários sites sobre o Star Wars descobriu que um de seus colecionáveis - um protótipo raro da figura de ação Boba Fett Rocket firing - tinha sido roubado do seu armazém no Texas.

Um comerciante de brinquedos posteriormente se apresentou para dizer que havia comprado o item, assim como vários outros colecionáveis da Star Wars de Cunningham.

Sansweet disse que conhecia Cunningham há muitos anos e o considerava um amigo confiável. Ele pediu que qualquer pessoa que possa ter comprado um item de Star Wars roubado se apresente.

"É nosso objetivo resolver esta situação o mais rápido possível e continuar a usar a coleção no Rancho Obi-Wan para 'Inspirar através da Força', apesar da destruição causada por uma pessoa", disse.

* AFP