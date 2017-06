Doze detidos em Londres na investigação do atentado de sábado

Londres

A polícia britânica anunciou neste domingo a detenção de 12 pessoas na zona leste de Londres na investigação do atentado de sábado, que deixou sete mortos na capital da Inglaterra.

Agentes da unidade antiterrorista da Polícia Metropolitana realizaram a detenção de "12 pessoas no bairro de Barking, zona leste de Londres, em conexão com os incidentes da noite passada na London Bridge e na área do Borough Market", anunciou a polícia em um comunicado.

As operações prosseguem no bairro.

Barking é um bairro modesto do leste de Londres. Sete pessoas morreram no sábado à note em uma área de bares e restaurantes quando três homens atropelaram com uma van os pedestres na London Bridge, antes de descer do veículo para esfaquear quem passava pelo local.

Os três criminosos foram mortos pela polícia.

* AFP