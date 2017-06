Escritor espanhol Juan Goytisolo morre aos 86 anos

Madri

O escritor espanhol Juan Goytisolo faleceu neste domingo aos 86 anos em sua residência de Marrakech, Marrocos, informou a agência literária Carmen Balcells em Barcelona, Espanha.

O romancista e ensaísta, vencedor em 2014 do Prêmio Cervantes, considerado o Nobel hispânico, morreu ao lado dos familiares, informa um comunicado da agência.

A nota não especifica as circunstâncias da morte de Goytisolo, chamado de escritor "das duas margens" por sua defesa do mundo árabe e das pontes com a América Latina.

* AFP