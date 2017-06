Festival alemão de rock é evacuado por 'ameaça terrorista'

Berlim

O festival de música "Rock am Ring", que atrai milhares de pessoas ao oeste da Alemanha, foi suspenso nesta sexta-feira (2) à noite, devido a uma "ameaça terrorista" - anunciaram a Polícia e os organizadores.

A Polícia de Coblenz disse dispor "de elementos concretos, segundo os quais não se pode descartar uma possível ameaça terrorista", de acordo com um comunicado divulgado no primeiro dia desse festival que vai até domingo (4).

Ainda não foi anunciado se o evento retoma sua programação normal no sábado.

"Como a segurança é a prioridade e qualquer possibilidade de colocar o público em perigo deve ser evitada tanto quanto possível, decidiu-se suspender o festival por hoje", completou a polícia, sem dar detalhes sobre a natureza da ameaça.

Em um comunicado em separado, os organizadores pediram aos visitantes que se dirigissem "em ordem e com calma para as saídas e os acampamentos", para "apoiar as investigações da Polícia".

A Polícia acrescentou que a segurança já havia sido reforçada, na esteira do atentado ocorrido em 22 de maio, em Manchester, no fim do show da cantora pop americana Ariana Grande. No total, 1.200 homens extras foram enviados para os arredores do famoso circuito automobilístico de Nürburgring, onde acontece o festival.

As autoridades alemãs permanecem em estado de alerta por causa da ameaça islâmica no país, sobretudo, desde dezembro de 2016, quando um atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) deixou 12 mortos em uma feira natalina em Berlim.

Também em 2016 o EI assumiu um homicídio em Hamburgo (norte), um atentado a bomba em Ansbach (sul), que deixou 15 feridos, e um ataque em um trem na Baviera, que terminou em cinco feridos.

Os serviços de Inteligência calculam que existam cerca de 10.000 islâmicos radicais na Alemanha. Desses, 1.600 são considerados potencialmente capazes de cometar atos violentos.

* AFP