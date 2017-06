Índia se compromete a ir mais longe que o Acordo de Paris sobre o clima

Paris

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se comprometeu neste sábado a "ir mais longe" que o Acordo de Paris para combater as mudanças climáticas, após uma reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Dois dias depois do anúncio do governo dos Estados Unidos sobre a saída do acordo, Modi afirmou que o compromisso sobre o clima é parte da "herança compartilhada do mundo".

Ele disse que seu país é favorável ao acordo e que, inclusive, irá "mais longe" na luta contra o aquecimento global.

O presidente francês anunciou que viajará para a Índia "antes do final do ano" para a "primeira cúpula da Aliança mundial solar", criada pela França e pela Índia em 2015, durante a COP21, que desejam expandir a "vários outros países".

Narendra Modi fez escala neste sábado em Paris para se reunir com Macron, que assumiu a presidência francesa em meados de maio, ao final de uma turnê europeia que o levou a Alemanha, Espanha e Rússia.

* AFP