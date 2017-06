Irã chama de irresponsável saída dos EUA do Acordo de Paris

Teerã

O Irã chamou neste domingo de irresponsável a decisão dos Estados Unidos de abandonar o acordo do clima de Paris.

"A retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris demonstra a falta de responsabilidade do governo com a comunidade internacional e isolará cada vez mais o país", disse o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Bahram Ghasemi, citado pela agência IRNA.

Donald Trump anunciou na quinta-feira a retirada dos Estados Unidos do acordo de 2015, do qual também se recusam a participar outros dois países, Síria e Nicarágua.

"O não respeito aos acordos de Paris por um governo que é o segundo emissor de gases do efeito estufa e um dos países que mais polui é inaceitável", completou o porta-voz.

O Irã sofre as consequências da mudança climática, com seca e tempestades de areia.

* AFP