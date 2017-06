Paris

O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou a morte de um terceiro cidadão do país no atentado de Londres, depois que as autoridades britânicas encontraram um corpo no Rio Tâmisa.

— Nos confirmaram hoje (quarta-feira) este novo balanço. Há três mortos e oito feridos franceses. Pagamos um preço muito alto — afirmou o presidente em um discurso exibido pela televisão no Palácio do Eliseu.

