Os minutos do terror no sábado à noite em Londres

Pouco depois das 22h da noite de sábado (03) em Londres, os telefones da polícia e dos serviços médicos começaram a tocar. Poucos minutos depois, sete pessoas estavam mortas e vários feridos eram atendidos nas ruas. Confira uma linha do tempo dos atentados em Londres.



22h07min - O serviço de ambulâncias de Londres recebe a primeira ligação por uma emergência na London Bridge, a famosa ponte de duas torres do Centro da cidade, que liga a City, ao norte do rio Tâmisa, ao movimentado e animado bairro de Borough Market.

22h08min - A polícia recebe o aviso. Um carro atropelou pedestres que passavam pela ponte e prosseguiu seu caminho para o sul da ponte. Um jornalista da BBC que testemunhou o incidente afirmou que o veículo estava a 80 km/h.

Algumas pessoas tentam ajudar outras, que foram atingidas pela van branca, incluindo uma mulher gravemente ferida. O medo se espalha pela região, muito movimentada como em qualquer sábado à noite. Na noite de sábado, o local estava particularmente movimentado por conta do público que se reuniu para assistir a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Juventus nos bares da região.

A van bate contra as cercas da catedral de Southwark, na margem sul do Tâmisa, perto do pub The Barrowboy & Banker. Os três homens que estavam no veículo descem, armados com facas, e seguem em direção aos bares, esfaqueando quem passa pela sua frente. Uma testemunha viu uma mulher sendo atingida de 10 a 15 vezes. Eles usavam cinturões de explosivos falsos, com latas amarradas à cintura, para assustar ainda mais.

22h10min - Os primeiros policiais chegam ao local, de acordo com o prefeito de Londres, Sadiq Khan.

22h14min - Os serviços médicos chegam à região para ajudar as vítimas.

22h16min - A polícia mata a tiros os assassinos do lado de fora do Wheatsheaf, um pub do século XIX no Borough Market. O fotógrafo italiano Gabriele Sciotto consegue fazer uma imagem, divulgada pouco depois pela imprensa britânica, que mostra dois terroristas mortos. Um deles parece vestir calça militar, com latas amarradas à cintura.

