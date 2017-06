Os relatos de turistas confinados na Notre Dame, em Paris

Medo silencioso

Olhando para o altar, centenas de turistas, confinados na catedral de Notre Dame de Paris, levantam os braços em uma imagem surpreendente, pouco depois de um homem agredir um policial diante do emblemático monumento. O sol da tarde continua entrando pelos vitrais enquanto os turistas se submetem, calmamente, ao controle dos policiais, para mostrar que não têm nada nas mãos e que não representam nenhuma ameaça.

— As pessoas estavam tranquilas. Ouvíamos uma voz que nos dizia, em francês, inglês e espanhol, para não entrarmos em pânico — disse Nick, americano de 42 anos que está passando cinco dias em Paris.

— Estou com medo — disse a companheira de Nick à saída, ainda em choque.

— A polícia fez um bom trabalho. Não houve pânico — ele a tranquilizou.

Às 16h20min (11H20min de Brasília), ambos estavam na fila de espera, do lado de fora, quando um homem se lançou em direção a um policial com um martelo na mão, afirmando ser "um soldado do califado" autoproclamado em junho de 2014 pela organização jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria e no Iraque.

Em seu escritório, no segundo andar do centro paroquial, o responsável de comunicação da Notre Dame, André Finot, ficou sabendo do que estava acontecendo quando escutou o primeiro tiro de resposta da polícia. "Vi três policiais rodeando um homem. Houve um segundo disparo e o homem caiu sobre a esplanada" diante da catedral.

O policial ficou levemente ferido, e o agressor, atingido no tórax, foi evacuado e hospitalizado.

Longa espera