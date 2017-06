Nova York

Os preços do petróleo abriram em baixa nesta segunda-feira em Nova York, com o mercado atento às tensões existentes no Golfo, onde a Arábia Saudita e seus aliados romperam relações com o Catar.

Às 13H00 GMT, o preço do barril de "light sweet crude" (WTI) caía 52 centavos, a 47,14 dólares, no contrato com entrega em julho no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP