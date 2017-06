Petróleo termina em alta em Nova York, a US$ 48,19 o barril

Nova York

O preço do petróleo fechou em alta nesta terça-feira em Nova York, graças às esperanças de que as reservas nos Estados Unidos caiam.

O preço do barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em julho aumentou 79 centavos, a 48,19 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Às 16H00 GMT o barril de Brent para entrega em agosto estava 49,47 dólares, uma alta de 12 centavos em relação ao fechamento de segunda-feira.

"Não acho que seja outra coisa além de uma tomada de posição antes que revelem os dados de reservas", comentou Gene McGillian, da Tradition Energy. "Há expectativas de uma nova semana de queda das reservas de petróleo", comentou McGillian.

Na semana que termina em 7 de junho os analistas preveem uma queda de 3 milhões de barris das reservas, segundo a média dos analistas consultados pela agência Bloomberg.

Essas expectativas e um dólar que volta a cair geraram um aumento dos preços durante a sessão.

* AFP