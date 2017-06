Polícia britânica confirma identidade do terceiro autor do atentado de Londres

Londres

A polícia britânica identificou nesta terça-feira o italiano de origem marroquina Youssef Zaghba, de 22 anos como o terceiro autor do atentado de Londres, como já havia antecipado a imprensa italiana.

Ele foi o terceiro e último autor do atentado, que deixou sete mortos, identificado. Na segunda-feira a polícia anunciou nos nomes dos dois primeiros terroristas: Khuram Shazad Butt, um britânico de 27 anos nascido no Paquistão, e Rachid Redouane, um marroquino de 30 anos.

Os três morreram no atentado, mas antes mataram sete pessoas e feriram dezenas: primeiro atropelaram os transeuntes na London Bridge e depois esfaquearam clientes e funcionários dos bares e restaurantes de Borough Market.

O comunicado da polícia explica que Zaghba nunca apareceu no radar "nem da polícia nem do MI5", o serviço de inteligência, no momento em que as críticas aumentam pelo fato de Khuram Butt, que se gabou de suas opiniões radicais no documentário para a TV "Os jihadistas da porta ao lado", não ter sido detido.

A polícia também anunciou a detenção nesta terça-feira de um homem no bairro de Barking, zona leste de Londres, como parte da investigação.

As 12 pessoas detidas no fim de semana foram liberadas sem acusações.

al.zm/fp

* AFP