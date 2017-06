Polícia investiga 'incidente importante' na London Bridge

Londres

A Polícia britânica investiga um "incidente importante" registrado agora há pouco na Ponte de Londres, no centro da capital - informou a agência Transport for London neste sábado (3).

Em sua conta no Twitter, a agência relatou que "a Polícia está lidando com um incidente importante, e todas as rotas estão sendo desviadas", enquanto o Serviço de Ambulâncias de Londres afirmou que "múltiplos recursos" estão sendo enviados para o local.

Testemunhas disseram ter visto uma van atropelando pedestres, depois de subir na calçada. A London Bridge foi fechada nos dois sentidos.

Segundo a rede BBC, o veículo teria atingido várias pessoas, e haveria cinco feridos. As imagens das emissoras locais mostram várias viaturas de polícia bloqueando qualquer acesso à área.

* AFP