Polícia investiga 'incidente importante' na London Bridge

Londres

A Polícia britânica investiga um "incidente importante" registrado agora há pouco na Ponte de Londres, no centro da capital - informou a agência londrina de Transportes neste sábado (3).

Em sua conta no Twitter, a agência relatou que "a Polícia está lidando com um incidente importante, e todas as rotas estão sendo desviadas", enquanto o Serviço de Ambulâncias de Londres afirmou que "múltiplos recursos" estão sendo enviados para o local.

Testemunhas disseram ter visto uma van atropelando pedestres, depois de subir na calçada. A London Bridge foi fechada nos dois sentidos.

Segundo a rede BBC, o veículo teria atingido várias pessoas, e haveria cinco feridos. As imagens das emissoras locais mostram várias viaturas de polícia bloqueando qualquer acesso à área.

A jornalista da BBC Holly Jones, que estava na ponte no momento do incidente, contou que viu uma van dirigida por um homem a "cerca de 80 quilômetros por hora".

A repórter afirmou que pelo menos cinco pessoas foram atendidas por lesões, depois de terem sido atropeladas. Jones disse ainda que viu um homem, sem camisa, ser algemado e detido pela Polícia.

No Twitter, o editor-chefe da revista The Spectator, Will Heaven, relatou ter visto "duas vítimas, uma na calçada e outra no meio-fio". Ainda segundo ele, havia vários policiais armados.

Em 22 de março passado, um homem lançou seu carro contra dezenas de pessoas na ponte de Westminster. Na sequência, ele matou a facadas um policial em serviço na frente do Parlamento. Cinco pessoas morreram ao todo.

* AFP