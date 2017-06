Sobe para 8 o número de mortos do atentado de Londres

Londres

O balanço de mortos do atentado de sábado em Londres subiu de sete para oito, anunciou nesta quarta-feira a polícia, depois de encontrar um corpo no rio Tâmisa, a dois quilômetros do local do ataque.

"O número de pessoas mortas no atentado agora é de oito", afirma a polícia em um comunicado, após a descoberta do corpo no rio, que pode ser do francês Xavier Thomas, ao mesmo tempo que o espanhol Ignacio Echeverría segue desaparecido.

Uma porta-voz da polícia disse à AFP que espera ter condições de divulgar os nomes das vítimas na quinta-feira, no mais tardar.

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, lamentou a demora em comunicar a identidade das vítimas a suas famílias.

Echeverría, de 39 anos, jurista e especialista no combate à lavagem de dinheiro no banco HSBC em Londres, enfrentou os agressores com seu skate, de acordo com amigos.

al.zm/fp

* AFP