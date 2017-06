Trump conversa com rei saudita sobre crise com Catar

Washington

O presidente Donald Trump defendeu a "unidade" dos países do Golfo em uma conversa por telefone, nesta terça-feira, com o rei Salman da Arábia Saudita, que rompeu relações com o Catar acusando o país de apoiar o terrorismo.

"Os dois dirigentes discutiram sobre os objetivos fundamentais para impedir o financiamento de organizações terroristas e a promoção do extremismo por países da região", informou a Casa Branca.

Trump "destacou que a unidade do Conselho de Cooperação do Golfo é crucial para vencer o terrorismo e promover a estabilidade na região".

Arábia Saudita e cinco de seus aliados, incluindo o Egito, romperam relações diplomáticas com o Catar, acusando o país de apoiar o "terrorismo", desencadeando uma crise diplomática maiúscula no Oriente Médio.

* AFP