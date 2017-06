Trump sobre ataques de Londres: "parem de ser politicamente corretos"

Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que os ataques de Londres mostram que é o momento de "deixar de ser politicamente corretos", advertindo que de outra maneira a ameaça será pior.

"Nós devemos deixar de ser politicamente corretos e chegar ao problema da segurança de nosso povo. Se não ficarmos inteligentes, vai apenas piorar", escreveu Trump no Twitter.

Em uma série de tuítes neste domingo, Trump também criticou a tentativa do prefeito de Londres, Sadiq Khan, de tranquilizar a opinião pública depois que três homens atropelaram vários pedestres com uma van na London Bridge e depois esfaquearam várias pessoas no sábado à noite.

"Ao menos sete mortos e 48 feridos em um ataque terrorista e o prefeito de Londres diz que 'não há motivo para alarme'", escreveu o presidente americano.

Em outra mensagem, Trump ironizou os que defendem o controle de armas.

"Vocês percebem que não estamos tendo um debate sobre armas agora? Isto é porque eles usaram facas e um caminhão!", escreveu no Twitter.

Os ataques no centro de Londres aconteceram duas semanas depois que um homem-bomba executou um atentado em Manchester, que matou 22 pessoas. Também recordam o ataque de março, quando um homem atropelou várias pessoas perto da sede do Parlamento britânico e matou cinco pessoas.

A primeira-ministra britânica Theresa May culpou a "ideologia do mal do extremismo islâmico" pelos ataques de sábado.

* AFP