VÍDEO: veja como está o clima em Londres após o atentado de sábado

Terrorismo

Ainda sob tensão de mais um atentado terrorista, a capital britânica tentava retomar a rotina neste domingo, quando foram confirmadas sete mortes e 48 feridos. Por volta das 22h08min de sábado, uma van cruzou a London Bridge atropelando as pessoas que estavam no local. Quando chegaram do outro lado do Tâmisa, na região do Borough Market, desceram carregando facas e esfaquearam as vítimas. Em menos de 10 minutos, policiais chegaram ao local e mataram os três terroristas.

Veja o relato da jornalista Fernanda Zaffari sobre o clima em Londres após o ataque: