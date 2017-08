Acidente de ônibus em Londres deixa dez feridos

Londres

Dez pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (10) quando um ônibus de dois andares se chocou contra um prédio em Londres - anunciou a Polícia.

O típico ônibus londrino colidiu com uma loja na esquina da Lavender Hill, uma rua do bairro de Battersea, ao sudoeste de Londres.

A Polícia disse ter recebido uma chamada sobre o acidente às 6h55 locais (2h55, em Brasília). Equipes de bombeiros e ambulâncias também foram enviadas para o local.

"O motorista foi internado em um hospital do sul de Londres", afirmou a Polícia, em um comunicado.

"Dois passageiros permanecem presos na parte de cima. A rua foi bloqueada para o tráfego", acrescentou a nota.

O serviço de ambulâncias de Londres relatou ter atendido a seis pessoas.

Em fotos publicadas nas redes sociais, vê-se a fachada da loja destruída, estilhaços de vidro no chão, e médicos atendendo aos passageiros no segundo andar do ônibus.

"Notei que o ônibus estava se desviando", contou Andrew Matthews, um passageiro de 34 anos, sentado na parte de trás.

"Ouvi um grande estrondo e vi o teto da loja entrando na parte da frente pela esquerda (do ônibus)", disse ele à agência de notícias britânica Press Association.

"Logo que o ônibus parou, eu ouvi gritos. Vi uma mulher presa à direita da parte dianteira. Pedia ajuda. Tinha muito sangue", descreveu.

A enfermeira Amy Mullineux, de 40 anos, estava no veículo. Segundo ela, o motorista lhe contou ter desmaiado antes do acidente.

"Disse que desmaiou antes de o ônibus bater na loja", afirmou Amy.

"Não se lembra de ter batido em nada. Os paramédicos me disseram que acham que ele teve algum tipo de ataque", completou.

* AFP