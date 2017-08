Baleia deixa quatro feridos ao avançar contra embarcação na Austrália

Acidente

Um homem perdeu a consciência e três sofreram fraturas no rosto e nas costelas depois que uma baleia arremeteu contra a embarcação na que navegavam pela costa norte da Austrália.

O capitão do barco, que tem nove metros, informou que retornava para um porto no estado de Queensland com oito passageiros a bordo quando uma baleia jubarte atingiu a embarcação por trás, o que elevou o barco.

— Em uma fração de segundo, todos caímos no chão e o barco voou — disse o capitão, Oliver Galea. — Ninguém entendeu o que estava acontecendo.

Um sul-africano de 71 anos perdeu a consciência e foi levado para um hospital de helicóptero, assim como outros três homens.

Um turista sofreu uma fratura no nariz e recebeu oito pontos por um ferimento na cabeça. Um terceiro passageiro teve fraturas no rosto e outro saiu do acidente com costelas fraturadas.

— Vemos baleias o tempo todo, mas nunca havia acontecido algo assim — disse o capitão.