Briga em prisão mexicana deixa nove mortos

Nove presos morreram nesta quinta-feira em uma briga na penitenciária de Reynosa, em Tamaulipas, no nordeste do México, em um dos Estados mais conflitivos do país.

"Dois grupos da população penitenciária protagonizaram um confronto utilizando armas contundentes como paus, pedras e lâminas", informou o governo estadual.

"Como resultado do confronto, nove réus morreram e outros dois ficaram feridos".

As autoridades assinalaram que "devido ao fato de que era dia de visita, os agentes se concentraram em proteger as famílias", e os elementos da polícia estadual ficaram encarregados de "controlar a situação, dando tiros para o alto".

No início de junho, ao menos quatro pessoas - incluindo três policiais - morreram durante uma operação para recuperar o controle da penitenciária de Ciudad Victoria, também em Tamaulipas.

Em julho, 28 réus morreram durante uma briga na prisão da cidade de Acapulco.

Em 2016, uma brutal briga entre presos de grupos adversários deixou 49 mortos na prisão de Topo Chico, no Estado de Nuevo León, vizinho a Tamaulipas.

* AFP