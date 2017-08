Caminhão-bomba deixa 34 feridos no Paquistão

Lahore

Um caminhão-bomba feriu pelo menos 34 pessoas no Paquistão na segunda-feira à noite, disseram autoridades, no atentado mais recente a atingir a cidade de Lahore, no leste do país.

"O material explosivo foi plantado dentro de um caminhão carregado de frutas", disse à AFP Abdullah Khan Sumbal, um alto funcionário do governo em Lahore.

"Pelo menos 34 pessoas ficaram feridas, em sua maioria transeuntes", disse Sumbal, acrescentando que os feridos foram levados para dois hospitais.

As autoridades iniciaram uma investigação para determinar como e quando o caminhão chegou ao local, disse Sumbal.

Jam Sajjad Hussain, porta-voz do serviço de resgate, disse à AFP que pelo menos três dos feridos estavam em estado crítico.

A forte explosão destruiu um edifício próximo e danificou vários veículos, acrescentou.

Rai Ijaz, um policial sênior no local, disse a jornalistas que a explosão criou uma grande cratera.

A explosão ocorreu semanas depois de um atentado a bomba reivindicado pelos talibãs paquistaneses deixar ao menos 26 mortos e dezenas de feridos em um mercado de Lahore.

A cidade foi atingida por grandes ataques na guerra paquistanesa de mais de uma década contra o extremismo, mas estes têm sido menos frequentes nos últimos anos.

Lahore, uma cidade de cerca de seis milhões de habitantes, é o centro cultural do Paquistão e a capital da sua província mais importante, Panjabe.

* AFP