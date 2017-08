China denuncia 'palavras e atos' que agravam a situação na Coreia do Norte

Pequim

A China pediu nesta quarta-feira que se evitem as palavras e os atos capazes de agravar a tensão na península coreana, no dia seguinte em que o presidente Donald Trump ameaçou com "fogo e fúria" a Coreia do Norte.

"A parte chinesa convida a todas as partes a continuar no caminho de uma resolução pacífica da questão nuclear na península coreana e evitar palavras e atos suscetíveis de intensificar as contradições e agravar a situação", afirmou o chanceler chinês em declarações à AFP.

"A situação atual na península coreana é complicada e delicada", assinalou o ministério, em resposta a uma pergunta sobre as declarações do presidente americano ante jornalista.

Pequim, principal aliado do regime de Kim Jong-Un, pede, em consequência, que as "partes façam mais esforços para incentivar uma solução através do diálogo". Na véspera, Donald Trump e as autoridades norte-coreanas trocaram ameaças de represálias militares e o presidente americano prometeu responder com "fogo e fúria" às ações de Pyongyang.

* AFP