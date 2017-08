China pede 'prudência' a EUA e Coreia do Norte

Pequim

A China pediu a Estados Unidos e Coreia do Norte, nesta sexta-feira (11), que sejam "prudentes" e "ajam mais ativamente" para apaziguar "uma situação tensa", após uma nova escalada verbal entre Washington e Pyongyang.

"Fazemos um apelo a todas as partes para que seja prudentes em suas palavras e em suas ações e ajam mais ativamente para aliviar as tensões" em vez de recorrer a "demonstrações de força", declarou o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang, em um comunicado.

* AFP