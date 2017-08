China: terremoto de 6,5 pode ter mais de 100 mortos e milhares de feridos

Pequim

O terremoto de 6,5 de magnitude registrado em uma remota região da província central chinesa de Sichuan nesta terça-feira (8) pode ter deixado pelo menos 100 mortos e milhares de feridos - informou a Comissão Nacional para a Redução de Desastres da China.

Mais de 130 mil casas podem ter sido danificadas, segundo um comunicado divulgado no site institucional, com base em uma análise preliminar do sismo.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) disse que o epicentro do terremoto foi localizado a quase 300 km ao norte da capital provincial e a uma profundidade de 10 km. A zona é cenário frequente de terremotos.

* AFP