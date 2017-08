Chuvas torrenciais no Himalaya matam 40 no Nepal e seis na Índia

Shimla

Os deslizamentos de terra e as inundações decorrentes das chuvas torrenciais no Himalaya deixaram pelo menos 40 mortos no Nepal e seis na Índia desde sexta - anunciaram as autoridades locais neste domingo (13).

"Desde sexta-feira, ao menos 40 pessoas morreram nas inundações, ou nos deslizamentos de terra", disse à AFP o porta-voz do Ministério nepalês do Interior, Deepak Kafle.

No parque nacional de Chitwan, um destino muito turístico do Nepal, os hotéis deslocaram seus hóspedes para quartos nos andares mais altos para evitar as inundações.

Este ano, mais de 100 pessoas perderam a vida por culpa das chuvas da monção, que costumam afetar o Nepal entre junho e agosto.

Na vizinha Índia, pelo menos seis pessoas morreram, e dezenas continuam desaparecidas, após um deslizamento de terra que arrastou dois ônibus para um precipício.

Segundo a agência de notícias indiana Press Trust of India, 30 pessoas teriam morrido. Outras fontes falam em um número ainda maior de vítimas.

* AFP