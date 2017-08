Colisão de trens deixa pelo menos 30 mortos e 100 feridos no Egito

Cairo

Pelo menos 36 pessoas morreram e 123 ficaram feridas na colisão de dois trens nesta sexta-feira (11), na periferia da cidade de Alexandria, no norte do Egito. A maioria dos feridos foi levada para diferentes hospitais locais.



Em imagens exibidas pela televisão pública, um dos trens aparece parcialmente virado, um vagão descarrilado e membros das equipes de resgate transportando mortos e feridos.



Depois do acidente, os feridos foram retirados dos vagões e colocados em cobertores dispostos ao longo de ambos os lados da via, em um campo na periferia da cidade. Muitos dos sobreviventes estavam em estado de choque.



Foto: STRINGER / AFP PHOTO

Cerca de 25 ambulâncias foram enviadas para a área do acidente, afirmou Ahmed El-Ansari, da equipe de socorristas.



A colisão teria sido causada pela parada de um dos trens na via férrea, após sofrer uma pane. O segundo trem teria batido na sequência.



Um dos trens cobria o trajeto entre Cairo e Alexandria. O outro ligava a cidade de Porto Said, no leste, a Alexandria.



O ministro dos Transportes determinou a abertura de uma investigação para esclarecer as causas do acidente, prometendo "cobrar uma prestação de contas" dos responsáveis, noticiou a televisão pública.



Rede ferroviária obsoleta



O Egito registra, com frequência, graves acidentes de estrada e ferroviários, devido a um trânsito caótico, à circulação de veículos velhos e malconservados, além das estradas e vias férreas em péssimas condições de preservação e com sinalização precária.



Este foi um dos mais letais acidentes ferroviários recentes no país. Em novembro de 2013, o choque de um trem com um ônibus deixou 27 mortos no sul do Cairo. A maioria das vítimas voltava de um casamento.



Quase um ano antes, em novembro de 2012, um ônibus escolar bateu em um trem, em uma passagem de nível na província de Assiout, no centro do país. O episódio deixou 47 mortos.



Em agosto de 2006, pelo menos 58 egípcios morreram e 144 ficaram feridos na colisão de dois trens que trafegavam na mesma via.



Há tempos, os egípcios criticam o governo por não conseguir reduzir os acidentes de transporte e os problemas de infraestrutura.



Em 2002, o incêndio de um trem deixou 373 mortos, em um ponto 40 quilômetros ao sul do Cairo. Foi o pior acidente desse tipo na história do país e um dos mais graves no mundo nos últimos 20 anos.