Colisão de trens no Egito deixa 20 mortos e mais de 80 feridos

Cairo

Pelo menos 20 pessoas morreram, e 84 ficaram feridas em uma colisão de trens nesta sexta-feira (11), na periferia de cidade de Alexandria, no norte do Egito - informou a televisão estatal.

O choque aconteceu na altura de Khourchid, ao leste de Alexandria.

Em imagens exibidas pela televisão pública, um dos trens aparece parcialmente virado, e se vê membros das equipes de resgate transportando mortos e feridos para as ambulâncias.

Citando autoridades do Ministério dos Transportes, a emissora disse que uma provável causa do acidente teria sido uma falha em um dos trens, a qual teria levado o veículo a parar na via.

Em 2002, o incêndio de um trem deixou cerca de 370 mortos, em um ponto 40 quilômetros ao sul do Cairo. Foi o mais letal acidente ferroviário da história do país.

* AFP